В Югре в ДТП с автоцистерной пострадали двое детей06 февраля в 10:37
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И взрослый.
4 февраля 2017 года на 162 километре трассы Сургут - Нижневартовск столкнулись цистерна для воды и ВАЗ-21113.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 24-летний водитель грузовика поворачивал на примыкающую слева дорогу. В этот момент его протаранила легковушка, которая пошла на обгон.
Пострадали 37-летний водитель ВАЗа и его пассажиры 13 и 15 лет.
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