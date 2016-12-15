И взрослый.

4 февраля 2017 года на 162 километре трассы Сургут - Нижневартовск столкнулись цистерна для воды и ВАЗ-21113.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 24-летний водитель грузовика поворачивал на примыкающую слева дорогу. В этот момент его протаранила легковушка, которая пошла на обгон.

Пострадали 37-летний водитель ВАЗа и его пассажиры 13 и 15 лет.