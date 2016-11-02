Под Екатеринбургом автобус задавил мужчину06 февраля в 10:24
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Шедшего по обочине.
На дороге Екатеринбург - Челябинск автобус насмерть сбил 23-летнего мужчину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 23.30 5 февраля 2017 года на 187 километре трассы. Водитель автобуса Kia, направлявшегося из уральской столицы в Магнитогорск, наехал на пешехода, двигавшегося по правой обочине.
Молодой человек погиб на месте. 20 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадали.
По данному факту проводится проверка.
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