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Под Екатеринбургом автобус задавил мужчину06 февраля в 10:24

Шедшего по обочине.

На дороге Екатеринбург - Челябинск автобус насмерть сбил 23-летнего мужчину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 23.30 5 февраля 2017 года на 187 километре трассы. Водитель автобуса Kia, направлявшегося из уральской столицы в Магнитогорск, наехал на пешехода, двигавшегося по правой обочине.

Молодой человек погиб на месте. 20 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, не пострадали.

По данному факту проводится проверка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вопрос, однако 06 февраля в 11:16

Не заметил или специально наехал?

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