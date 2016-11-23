Столкнулись две иномарки.

Вечером 4 февраля 2017 года в Лангепасе лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и Daewoo Matiz.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 32-летний водитель Hyundai, который не учел дорожные и погодные условия. Пострадали три его попутчика и пассажир Daewoo.