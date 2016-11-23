В Лангепасе в лобовом ДТП пострадали 4 человека06 февраля в 12:28
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Столкнулись две иномарки.
Вечером 4 февраля 2017 года в Лангепасе лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и Daewoo Matiz.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 32-летний водитель Hyundai, который не учел дорожные и погодные условия. Пострадали три его попутчика и пассажир Daewoo.
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