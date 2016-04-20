Лжеминера челябинского аэропорта ищут третий день06 февраля в 12:48
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Ему грозит штраф или тюремный срок.
Лжеминера, поставившего на уши аэропорт Челябинска 4 февраля, до сих пор ищут. Уголовное дело пока не возбуждено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского управления на транспорте МВД РФ.
Информация о взрывном устройстве в воздушной гавани поступила по телефону в субботу около 16 часов. Полиция оцепила аэропорт, пассажиров эвакуировали. Опасных предметов обнаружено не было. После двухчасового осмотра воздушная гавань возобновила работу.
Статья УК "Ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает наказание от штрафа (200 тысяч рублей максимум) до 3 лет лишения свободы.
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