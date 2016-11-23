Пострадала женщина с детьми.

Днем 5 февраля 2017 года на трассе Челябинск - Магнитогорск, в районе поселка Степное, лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai. Фото и видео с места ДТП в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Атомобиль Дэу Нексия полностью сгорел, погиб мужчина с Башкортостана. Женщину с Хендая с детьми, увезли в Больничку в Пласт", - пишут свидетели аварии в группе "На дорогах Сибая" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По словам очевидцев, на встречку выехал водитель Daewoo Nexia. Официальных комментариев пока нет.

Видео: На дорогах Магнитки | vk.com