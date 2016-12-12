В лобовом ДТП на трассе Тюмень - Омск погибли 2 человека06 февраля в 15:52
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Еще двое пострадали.
Днем 4 февраля 2017 года на 103 километре трассы Тюмень - Омск (в окрестностях Заводоуковска) Great Wall Hover вылетел на встречку и протаранил Mitsubishi Lancer.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, погибли 20-летний водитель и 42-летняя пассажирка Mitsubishi. У 53-летнего виновника аварии - открытый перелом голени, перелом предплечья и травма живота. Его 50-летняя супруга получила переломы ребер и ушибы.
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