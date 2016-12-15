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В Тюменской области в тройном ДТП пострадали дети06 февраля в 14:33

  • Текст

Аварию устроил пьяный бесправник.

4 февраля 2017 года на 98 километре трассы Тюмень - Омск произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia и Lada Kalina. Виновник аварии оказался пьян. Кроме того, у него не было прав.

Пострадали 5-летний мальчик и 8-летняя девочка из Lada Kalina.

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