В Тюменской области в тройном ДТП пострадали дети06 февраля в 14:33
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Аварию устроил пьяный бесправник.
4 февраля 2017 года на 98 километре трассы Тюмень - Омск произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia и Lada Kalina. Виновник аварии оказался пьян. Кроме того, у него не было прав.
Пострадали 5-летний мальчик и 8-летняя девочка из Lada Kalina.
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