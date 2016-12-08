Покрутив обруч.

15-летний школьник в деревне Ушаково скончался после тренировки, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

На занятии в местном доме культуры подросток всего несколько минут покрутил обруч и ушел. Ему стало плохо через два после возвращения домой. По предварительным данным, отказало сердце.

Проводится доследственная проверка.