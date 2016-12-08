В Тюменской области подросток умер после тренировки06 февраля в 14:26
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Покрутив обруч.
15-летний школьник в деревне Ушаково скончался после тренировки, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
На занятии в местном доме культуры подросток всего несколько минут покрутил обруч и ушел. Ему стало плохо через два после возвращения домой. По предварительным данным, отказало сердце.
Проводится доследственная проверка.
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