На тюменской трассе опрокинулся внедорожник - пострадали мать с сыном06 февраля в 14:20
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Водитель превысил скорость.
Вечером 5 февраля 2017 года на 67 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск SsangYong вылетел с дороги и перевернулся.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель внедорожника превысил скорость при обгоне и не справился с управлением. Пострадали его 38-летняя супруга и 12-летний сын.
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