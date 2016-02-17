В Екатеринбурге пьяному пассажиру отрезало руку поездом06 февраля в 14:16
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Он не удержался на платформе.
В Екатеринбурге 42-летний мужчина лишился руки и получил черепно-мозговую травму, попав под поезд.
Происшествие случилось 3 февраля 2017 года на станции "Екатеринбург-Пассажирский". Пострадавший был пьян и стоял на платформе вместе с приятелем в ожидании электрички до Каменска-Уральского. Когда состав приблизился к станции, свердловчанин потерял равновесие и упал прямо под вагон.
Пострадавшего доставили в одну из городских больниц.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, по данному факту сейчас проводится проверка.
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