Он не удержался на платформе.

В Екатеринбурге 42-летний мужчина лишился руки и получил черепно-мозговую травму, попав под поезд.

Происшествие случилось 3 февраля 2017 года на станции "Екатеринбург-Пассажирский". Пострадавший был пьян и стоял на платформе вместе с приятелем в ожидании электрички до Каменска-Уральского. Когда состав приблизился к станции, свердловчанин потерял равновесие и упал прямо под вагон.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, по данному факту сейчас проводится проверка.