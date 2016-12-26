Спасены 37 человек.

6 февраля 2017 года в Тюмени произошел пожар в восьмиэтажке на улице Ставропольской, 1в.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11.05. Загорелась квартира на 7 этаже. На месте работали 12 единиц техники и 27 человек. Спасатели эвакуировали 37 жильцов, в том числе двух детей.

По словам жильцов дома, погиб пожилой мужчина.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

Фото: ЧС Тюмень | vk.com