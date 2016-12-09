В Челябинске автоледи снесла пешехода и остановку06 февраля в 17:32
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Пострадавшего госпитализировали.
В Челябинске на Бродокалмакском тракте 28-летняя автоледи за рулем Opel Corsa сбила пешехода на "зебре". После этого иномарка протаранила остановочный комплекс.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла 4 февраля 2017 года. 25-летнего пострадавшего госпитализировали с ушибом мозга и переломом ключицы.
По факту ДТП проводится расследование.
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