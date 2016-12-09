Пострадавшего госпитализировали.

В Челябинске на Бродокалмакском тракте 28-летняя автоледи за рулем Opel Corsa сбила пешехода на "зебре". После этого иномарка протаранила остановочный комплекс.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла 4 февраля 2017 года. 25-летнего пострадавшего госпитализировали с ушибом мозга и переломом ключицы.

По факту ДТП проводится расследование.