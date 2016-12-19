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На крыльцо роддома в Невьянске подбросили младенца06 февраля в 18:50

Ему было всего 3 дня.

Полицейские Невьянска нашли мать ребенка, оставленного в январе на крыльце местного роддома. Об этом "Уралинформбюро" сообщил Рафаэль Исмагилов, замначальника полиции по охране общественного порядка. Продолжается проверка, решается вопрос о наказании, которое понесет женщина.

Ребенка трех дней от роду подкинули в больницу вечером 15 января 2017 года. Мальчика, завернутого в одеяло, оставили на ступеньках и нажали на звонок. Органы опеки решают дальнейшую судьбу младенца.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да-да Сегодня в 13:03

Вот ещё одно доказательство о том, насколько необходимы боксы для отказных младенцев

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