Он въехал в фуру.

На 317 километре Пермского тракта произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Ревда-Екатеринбург", фур Volvo и Renault Premium, а также автомобиля Opel Corsa.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в результате пострадало 8 человек, 6 из них - пассажиры автобуса. Они получили травмы разной степени тяжести. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.