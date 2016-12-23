На Пермском тракте в ДТП с автобусом пострадали 8 человек06 февраля в 20:04
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Он въехал в фуру.
На 317 километре Пермского тракта произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Ревда-Екатеринбург", фур Volvo и Renault Premium, а также автомобиля Opel Corsa.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в результате пострадало 8 человек, 6 из них - пассажиры автобуса. Они получили травмы разной степени тяжести. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
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