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8-летний ребенок пострадал при столкновении кроссовера и пожарной машиныСегодня в 07:57

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Девочку доставили в реанимацию.

6 февраля 2017 года в свердловском селе Байкалово водитель кроссовера Hyundai Santa Fe столкнулся с пожарной машиной. Автомобилист не предоставил преимущества автоцистерне, которая спешила на вызов с включенными спецсигналами.

От удара кроссовер отбросило на обочину, где машина сломала знак пешеходного перехода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП водитель Hyundai получил перелом ребер и травму головы. У его 8-летней внучки врачи диагностировали ушиб головного мозга. Ее доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Следует отметить, что ребенок ехал на заднем пассажирском сиденье без детского кресла и не был пристегнут ремнями безопасности.

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