8-летний ребенок пострадал при столкновении кроссовера и пожарной машиныСегодня в 07:57
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Девочку доставили в реанимацию.
6 февраля 2017 года в свердловском селе Байкалово водитель кроссовера Hyundai Santa Fe столкнулся с пожарной машиной. Автомобилист не предоставил преимущества автоцистерне, которая спешила на вызов с включенными спецсигналами.
От удара кроссовер отбросило на обочину, где машина сломала знак пешеходного перехода.
Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП водитель Hyundai получил перелом ребер и травму головы. У его 8-летней внучки врачи диагностировали ушиб головного мозга. Ее доставили в реанимационное отделение местной больницы.
Следует отметить, что ребенок ехал на заднем пассажирском сиденье без детского кресла и не был пристегнут ремнями безопасности.
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