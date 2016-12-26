На борту самолета Екатеринбург - Тбилиси умер пассажирСегодня в 11:13
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Ему резко стало плохо.
6 февраля 2017 года на борту Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевшего из Екатеринбурга в Тбилиси, умер пассажир.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, происшествие случилось перед самым снижением для посадки. Человек, сопровождавший пассажира с ограниченными возможностями, сообщил, что у его подопечного отсутствует дыхание и пульс.
Командир воздушного судна сделал объявление - на борту нашлись медики, которые осмотрели пассажира, но помочь ему было уже нельзя. По прибытии в аэропорт врачи констатировали смерть пассажира.
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