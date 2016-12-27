В Екатеринбурге на охраняемой парковке спалили иномаркуСегодня в 11:42
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Огонь перекинулся на другие машины.
Утром 7 февраля 2017 года в Екатеринбурге полыхали четыре автомобиля.
Первое сообщение поступило в 4.29. На улице Новгородцевой на охраняемой парковке загорелся Nissan Murano. Огонь перекинулся на стоявшие рядом Ford Focus и Skoda Yeti. Пожар был потушен спустя полчаса. На место выезжала следственно-оперативная группа. Владелец сгоревшей иномарки обратился с заявлением в полицию. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
В 7.50 поступило сообщение о возгорании Hyundai Santa Fe на улице Репина. Со слов владельца, утром он заводил машину при помощи автозапуска. Когда его супруга вышла на улицу, она увидела горящую машину. Огонь повредил моторный отсек иномарки, рассказали в службе спасения "СОВА".
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