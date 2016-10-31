×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Миассе полицейский устроил лобовое ДТПСегодня в 11:50

  • Текст

Пострадала женщина с ребенком.

Вечером 6 февраля 2017 года в Миассе на улице Пушкина лоб в лоб столкнулись Nissan Juke и Mazda 323. Аварию спровоцировал снегопад.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, на встречку занесло Nissan. Пострадали 33-летняя женщина-водитель Mazda и ее 5-летняя дочь. Их госпитализировали с переломами и ушибами.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что виновником аварии стал 39-летний сотрудник полиции. Он был трезв и находился вне службы. Проводится служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×