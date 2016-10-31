Пострадала женщина с ребенком.

Вечером 6 февраля 2017 года в Миассе на улице Пушкина лоб в лоб столкнулись Nissan Juke и Mazda 323. Аварию спровоцировал снегопад.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, на встречку занесло Nissan. Пострадали 33-летняя женщина-водитель Mazda и ее 5-летняя дочь. Их госпитализировали с переломами и ушибами.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что виновником аварии стал 39-летний сотрудник полиции. Он был трезв и находился вне службы. Проводится служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.