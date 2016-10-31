В Миассе полицейский устроил лобовое ДТПСегодня в 11:50
- Текст
Пострадала женщина с ребенком.
Вечером 6 февраля 2017 года в Миассе на улице Пушкина лоб в лоб столкнулись Nissan Juke и Mazda 323. Аварию спровоцировал снегопад.
Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, на встречку занесло Nissan. Пострадали 33-летняя женщина-водитель Mazda и ее 5-летняя дочь. Их госпитализировали с переломами и ушибами.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что виновником аварии стал 39-летний сотрудник полиции. Он был трезв и находился вне службы. Проводится служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:31
Житель Прикамья пытался свести счеты с жизнью и зарезал мать
Которая помешала ему.Сегодня в 14:28
Воспитанника сургутской спецшколы обвинили в изнасиловании
И избиении еще одного подростка.Сегодня в 14:10
На тюменской трассе "Мазда" опрокинула ЗиЛ
Погибли две женщины.Сегодня в 14:02
Рабочие "Уралэнергостройкомплекса" собрались митинговать с пайщиками
Чтобы "сдвинуть" стройки.Сегодня в 13:45
Porsche отзывает в России суперкар за 80 миллионов
Из-за возможных неполадок.Сегодня в 13:40
МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
Функционеры спорят из-за денег.Сегодня в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.Сегодня в 13:27
AliExpress подорожает для россиян
Из-за платной доставки.Сегодня в 13:26
Сбербанк банкротит юрлица сети "Суперстрой"
По всему Уралу.Сегодня в 13:06
"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболу
Среди любительских команд.Сегодня в 12:58
На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на части
После столкновения с грузовиком.Сегодня в 12:44
Ямальца отправили в колонию за развращение школьниц
Посреди улицы.Сегодня в 12:39
Подростков отвадят от электронных сигарет
И кальянов.Сегодня в 12:31
Снегопад парализовал аэропорт Кургана
На ночь.Сегодня в 12:24
Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ оставили в СИЗО
До 7 марта.
-
31 октября 2016 в 14:57
В Миассе маршрутка влетела в дерево
Из-за снегопада.12 июля 2016 в 12:18
Под Миассом ребенок вылетел на дорогу из перевернувшейся иномарки
Авария могла произойти из-за ямы.06 февраля в 14:04
На Южном Урале после ДТП сгорела иномарка - погиб мужчина
Пострадала женщина с детьми.06 февраля в 12:28
В Лангепасе в лобовом ДТП пострадали 4 человека
Столкнулись две иномарки.20 января в 10:26
В Югре в лобовом ДТП погиб человек
Еще двое пострадали.16 января в 13:29
В Челябинске в ДТП пострадала 2-летняя девочка
Стоявшая у машины.23 ноября 2016 в 14:36
Челябинец за рулем Ford сбил на "зебре" двух школьников
Одного госпитализировали.16 ноября 2016 в 17:10
В ДТП на Южном Урале пострадали три человека
Столкнулись ВАЗ и Ford.09 ноября 2016 в 13:18
В Тюмени в ДТП с Audi пострадали пассажиры маршрутки
Иномарку подрезал ВАЗ.19 октября 2016 в 13:46
В Челябинске иномарка влетела в опору ЛЭП - двое пострадавших
На машине была летняя резина.
Главные новости
- Сегодня в 13:40МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018
- Сегодня в 12:39Подростков отвадят от электронных сигарет
- Сегодня в 11:17"Аттракцион щедрости" для ипотечников
- Сегодня в 10:24Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
- 06 февраля в 18:13На Среднем Урале готов аптечный бунт
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.