На трассе Курган - Челябинск легковушку разорвало на частиСегодня в 12:58
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После столкновения с грузовиком.
Вечером 6 февраля 2017 года на трассе Курган - Челябинск столкнулись легковушка и грузовик "Красное и Белое". Видео с места происшествия выложили в сеть очевидцы, передает "Уралинформбюро".
От удара ВАЗ разорвало на две части, а грузовик выбросило в кювет. В ДТП никто не пострадал.
По сводкам ГИБДД Зауралья и Челябинской области данная авария не проходит.
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