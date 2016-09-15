После столкновения с грузовиком.

Вечером 6 февраля 2017 года на трассе Курган - Челябинск столкнулись легковушка и грузовик "Красное и Белое". Видео с места происшествия выложили в сеть очевидцы, передает "Уралинформбюро".

От удара ВАЗ разорвало на две части, а грузовик выбросило в кювет. В ДТП никто не пострадал.

По сводкам ГИБДД Зауралья и Челябинской области данная авария не проходит.