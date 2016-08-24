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Муфтий Челябинской и Курганской областей попал в смертельное ДТПСегодня в 12:17

Фотография

На заваленной снегом трассе.

Вечером 6 февраля 2017 года на выезде из столицы Южного Урала муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев попал в ДТП.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла во время снегопада. Водитель Toyota Corolla выехал на встречку и столкнулся со Skoda Octavia, где ехал муфтий. Чешская иномарка врезалась в попутный Volkswagen Polo.

Владелец Toyota Corolla скончался на месте. Его пассажир, а также водитель Skoda Octavia и муфтий госпитализированы. О состоянии последнего в духовном управлении мусульман Челябинской области ничего сказать не смогли. До представительства в Зауралье дозвониться не удалось.

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