На заваленной снегом трассе.

Вечером 6 февраля 2017 года на выезде из столицы Южного Урала муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев попал в ДТП.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла во время снегопада. Водитель Toyota Corolla выехал на встречку и столкнулся со Skoda Octavia, где ехал муфтий. Чешская иномарка врезалась в попутный Volkswagen Polo.

Владелец Toyota Corolla скончался на месте. Его пассажир, а также водитель Skoda Octavia и муфтий госпитализированы. О состоянии последнего в духовном управлении мусульман Челябинской области ничего сказать не смогли. До представительства в Зауралье дозвониться не удалось.