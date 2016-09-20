Погибли две женщины.

Днем 6 февраля 2017 года на 81 километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда легковушка опрокинула грузовик.

53-летний водитель "Мазды 6", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество ехавшему по главной ЗиЛ-131. От удара грузовик слетел в кювет и перевернулся, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

47-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, ее 25-летняя попутчица скончалась в больнице. 55-летний шофер ЗиЛа получил перелом ребра и ушиб плеча. Виновник ДТП не пострадал.