В Челябинске иномарка сбила на "зебре" 6-летнюю девочку07 февраля в 15:32
- Текст
И ее мать.
6 февраля 2017 года в Челябинске на улице Ворошилова 44-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил на "зебре" 31-летнюю женщину и 6-летнюю девочку.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадавшие получили ссадины и ушибы. По факту аварии проводится расследование.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
07 февраля в 11:50
В Миассе полицейский устроил лобовое ДТП
Пострадала женщина с ребенком.06 февраля в 14:04
На Южном Урале после ДТП сгорела иномарка - погиб мужчина
Пострадала женщина с детьми.16 января в 13:29
В Челябинске в ДТП пострадала 2-летняя девочка
Стоявшая у машины.23 ноября 2016 в 14:36
Челябинец за рулем Ford сбил на "зебре" двух школьников
Одного госпитализировали.19 октября 2016 в 13:46
В Челябинске иномарка влетела в опору ЛЭП - двое пострадавших
На машине была летняя резина.17 октября 2016 в 14:24
В Челябинске ВАЗ без водителя сбил мать с 2-летним сыном
И протаранил две иномарки.02 сентября 2016 в 11:35
В Челябинске иномарка сбила 13-летнюю школьницу на "зебре"
Водитель - злостный нарушитель ПДД.18 августа 2016 в 14:33
В Челябинске иномарка сбила 8-летнего мальчика на "зебре"
Ребенка госпитализировали.31 мая 2016 в 14:16
Пьяный челябинец на Hyundai насмерть сбил женщину на "зебре"
И скрылся с места ДТП.05 июля 2013 в 09:16
В Челябинске Lexus снес остановку – погибли женщина с ребенком
"Бешеная" иномарка летела со скоростью 180 километров в час.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.