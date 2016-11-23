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В Челябинске иномарка сбила на "зебре" 6-летнюю девочку07 февраля в 15:32

  • Текст

И ее мать.

6 февраля 2017 года в Челябинске на улице Ворошилова 44-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил на "зебре" 31-летнюю женщину и 6-летнюю девочку.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадавшие получили ссадины и ушибы. По факту аварии проводится расследование.

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