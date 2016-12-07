В ивдельской колонии погиб заключенный 07 февраля в 14:44
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Его придавило металлоконструкцией.
В ивдельской исправительной колонии №62 погиб заключенный. По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы на стройке – его придавило металлоконструкцией.
"Ивдельским следственным отделом проводится проверка. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Изымается документация, касающаяся работы заключенных на производстве", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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