И "ежами".

Госавтоинспекторы поймали двух екатеринбургских лихачей с помощью пистолета и ленты с шипами.

В ночь на 6 февраля ВАЗ-21150 ехал по улице Грибоедова с выключенными фарами. Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал. "На территории Сысертского района для принудительной остановки машины была развернута специальная металлическая лента с шипами "ЕЖ-1", но даже это сразу не охладило пыл нарушителя. Он и со спущенными колесами надеялся, что сможет остаться безнаказанным, продолжая движение", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Когда гонщика задержали, он оказался пьян. Выяснилось, что 42-летний житель Екатеринбурга с 2013 года четырежды привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а месяц назад лишен прав на полтора года. За рецидив пьяной езды ему грозит 2 года лишения свободы, возбуждено уголовное дело.

Вторая погоня разыгралась на проспекте Космонавтов. 20-летний водитель ВАЗ-2114 мчался через перекрестки на красный в сторону Верхней Пышмы. Пробив заднее колесо легковушки из табельного оружия, полицейские тормознули ее на повороте в поселок Зеленый Бор. Прав у юноши не было.