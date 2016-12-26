В Режевском районе иномарка сбила 3-летнего мальчика07 февраля в 16:32
- Текст
Который выскочил на дорогу.
7 февраля 2017 года около 13.00 в селе Останино (Режевской район) 43-летний водитель Renault Logan сбил 3-летнего мальчика.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенок бегал у частного дома, пока его мать закрывала ворота, и выскочил на дорогу. Водитель двигался со скоростью 40 километров в час. Увидев ребенка, он затормозил, но наезда избежать не удалось.
Мальчика доставили в больницу с ушибом головы. Сейчас он уже дома.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
26 декабря 2016 в 10:53
В Озерске Nexia сбила 2-летнего ребенка у обочины
Малыш умер в больнице.23 ноября 2016 в 14:36
Челябинец за рулем Ford сбил на "зебре" двух школьников
Одного госпитализировали.21 октября 2016 в 14:52
В Лабытнанги ВАЗ сбил 10-летнего школьника
Перебегавшего дорогу в неположенном месте.17 октября 2016 в 10:57
Стоявшего посреди дороги екатеринбуржца задавила иномарка
Мужчина шагнул назад перед машиной.16 августа 2016 в 13:24
В Тюмени иномарка сбила 8-летнего мальчика
Во дворе.15 августа 2016 в 09:28
В Тобольске 4-летний мальчик попал под колеса Toyota
Водитель не успел затормозить.03 августа 2016 в 16:58
В Тюмени иномарка сбила 5-летнего мальчика
Ребенок гулял один.20 апреля 2016 в 12:27
В Екатеринбурге двое детей попали под колеса легковушек
Одного из них сбили во дворе.20 января 2016 в 11:16
В Заводоуковске иномарка сбила первоклассника
Выскочившего на дорогу.25 мая 2015 в 11:12
В Екатеринбурге иномарка сбила 9-летнего мальчика
Ребенка госпитализировали.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.