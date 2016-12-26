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В Режевском районе иномарка сбила 3-летнего мальчика07 февраля в 16:32

  • Текст

Который выскочил на дорогу.

7 февраля 2017 года около 13.00 в селе Останино (Режевской район) 43-летний водитель Renault Logan сбил 3-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенок бегал у частного дома, пока его мать закрывала ворота, и выскочил на дорогу. Водитель двигался со скоростью 40 километров в час. Увидев ребенка, он затормозил, но наезда избежать не удалось.

Мальчика доставили в больницу с ушибом головы. Сейчас он уже дома.

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