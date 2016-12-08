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В Коркино мужчина и женщина замерзли насмерть07 февраля в 20:05

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В воскресенье.

Сразу две смерти от переохлаждения были зафиксированы в Коркино 5 февраля 2017 года. В ночь на воскресенье в городе ударил 25-градусный мороз, передает "Уралинформбюро".

Утром возле кладбищенской сторожки работник ритуальной службы наткнулся на труп. Позже выяснилось, что 38-летний мужчина попросту замерз, пишут "Вести Коркино".

Через несколько часов из поселка Роза в ЦГБ №1 доставили 41-летнюю женщину с переохлаждением. Врачи оказались бессильны - пациентка скончалась в реанимации.

Стоит отметить, что в ближайшие дни на Урале будет до 35 градусов ниже нуля. Медики советуют одеваться по погоде и не злоупотреблять спиртным.

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