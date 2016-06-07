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В Ханты-Мансийске Boeing "запнулся" при взлете07 февраля в 16:58

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Пассажиров отправили на другом лайнере.

Утром 7 февраля из аэропорта Ханты-Мансийска не смог вылететь Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", направлявшийся в Москву.

Борт должен был подняться в воздух в 5.30, передает "Уралинформбюро". Как сообщили очевидцы, во время разгона воздушное судно начало резко тормозить. Когда самолет остановился, командир сообщил о технических неполадках. Пассажиров высадили и отправили на другом лайнере, прилетевшем из Уфы, сообщает ОТРК "Югра".

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