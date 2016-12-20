Житель Тюменской области спалил дом соседей07 февраля в 21:34
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После ссоры.
18-летний житель тюменского поселка Голышманово устроил пожар у приятеля.
В полицию 7 февраля обратилась хозяйка дома. Она рассказала, что после ссоры с ее племянником юноша влез в окно и запалил штору. Все выгорело дотла.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональногоУМВД РФ, поджигатель задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ущерб оценили примерно в 200 тысяч рублей.
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