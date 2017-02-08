Катаясь в запрещенном месте.

В Казахстане погиб технический судья Универсиады Алексей Белослудцев. 30-летнего рефери, прибывшего в Алматы из Красноярска, накрыло лавиной на западном склоне ущелья Чимбулак, передает "Уралинформбюро".

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, тело Белослудцева обнаружили спасатели - входящие в поисковую группу врачи скорой помощи констатировали смерть.

Погибший был техническим судьей по дисциплине "ски-кросс" в сноуборде. "Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Универсиады.

Следует отметить, что на Универсиаде-2017, которая завершится в Алматы 8 февраля, российские спортсмены досрочно обеспечили себе первое место в общемедальном зачете.