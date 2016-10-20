Ни пройти ни проехать.

Вечером 7 февраля в Екатеринбурге произошел потоп из-за порыва трубы на улице Труда в Верх-Исетском районе. Под водой оказалось несколько улиц. С трудом могут пробраться не то что пешеходы, но и машины.

"Утечка произошла на водоводе диаметром 600 миллиметров. Заявка поступила около 17.00, спустя час утечка была локализована. На подаче холодного водоснабжения происшествие не сказалось. На месте продолжает работать ремонтная бригада", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала".

Устранение последствий разлива осложняет 25-градусный мороз.