И мороз, и потоп: в Екатеринбурге залило несколько улиц07 февраля в 21:01
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Ни пройти ни проехать.
Вечером 7 февраля в Екатеринбурге произошел потоп из-за порыва трубы на улице Труда в Верх-Исетском районе. Под водой оказалось несколько улиц. С трудом могут пробраться не то что пешеходы, но и машины.
"Утечка произошла на водоводе диаметром 600 миллиметров. Заявка поступила около 17.00, спустя час утечка была локализована. На подаче холодного водоснабжения происшествие не сказалось. На месте продолжает работать ремонтная бригада", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала".
Устранение последствий разлива осложняет 25-градусный мороз.
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