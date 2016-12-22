Из-за коммунальной аварии.

Екатеринбуржцы, проживающие на Эльмаше, провели ночь без тепла. При этом температура на улице опускалась ниже 30 градусов мороза, передает "Уралинформбюро".

По данным ЕДДС, тепломагистраль лопнула около 17.00. Отопление пропало в 129 домах по улицам Краснофлотцев, Стачек, Старых Большевиков, Энтузиастов и по проспекту Космонавтов.

Утром 8 февраля утечку устранили. Сейчас батареи в квартирах постепенно нагреваются.