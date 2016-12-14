В Екатеринбурге нашли мертвым 20-летнего юношуСегодня в 08:40
- Текст
Следователи проводят проверку.
Поздно вечером 7 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Павла Шаманова нашли тело 20-летнего молодого человека.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, явных признаков криминальной смерти на трупе нет. По данному факту проводится проверка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
14 декабря 2016 в 17:48
В центре Екатеринбурга нашли труп молодого мужчины
В подъезде.05 октября 2016 в 11:03
В канализации Соликамска нашли разложившийся труп
Мужчины.26 августа 2016 в 18:57
В Екатеринбурге на Завокзальной нашли труп мужчины
Он висел на заборе.26 августа 2016 в 17:14
В Миассе во дворе школы обнаружили труп мужчины
Висящий на ремне безопасности.05 июля 2016 в 20:14
В Екатеринбурге рядом с ТЦ "Комсомолл" нашли труп мужчины
40-45 лет.29 июня 2016 в 13:18
В Екатеринбурге возле магазина нашли труп пенсионера
Мужчина умер во время прогулки.25 мая 2016 в 09:32
В Екатеринбурге из Патрушихинского пруда выловили труп мужчины
Он направлен на экспертизу.04 мая 2016 в 11:55
На Южном Урале нашли обглоданный труп новорожденного
Возле кладбища.03 февраля в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.03 февраля в 12:33
В Челябинске в квартире нашли труп 18-летнего юноши
Родственники взломали дверь.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.