Телефон лежал в шкафчике.

Днем 7 февраля 2017 года в сургутском лицее №3 произошло возгорание. Причиной стал взрыв аккумулятора сотового телефона одного из учащихся. Мобильник лежал в шкафчике в раздевалке спортзала, пишет Life.ru. Никто не пострадал.

Огонь был потушен до приезда спасателей.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре "Уралинформбюро" уточнили, что по сводке пожар не проходит. В окружном УМВД также не располагают никакой информацией.

Следует напомнить, что минувшей осенью компании Samsung пришлось отозвать смартфоны Galaxy Note 7 из-за дефектов аккумулятора, которые приводили к взрыву устройств. Их производство было остановлено.