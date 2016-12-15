В лицее Сургута вспыхнул пожар из-за взрыва мобильникаСегодня в 10:28
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Телефон лежал в шкафчике.
Днем 7 февраля 2017 года в сургутском лицее №3 произошло возгорание. Причиной стал взрыв аккумулятора сотового телефона одного из учащихся. Мобильник лежал в шкафчике в раздевалке спортзала, пишет Life.ru. Никто не пострадал.
Огонь был потушен до приезда спасателей.
В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре "Уралинформбюро" уточнили, что по сводке пожар не проходит. В окружном УМВД также не располагают никакой информацией.
Следует напомнить, что минувшей осенью компании Samsung пришлось отозвать смартфоны Galaxy Note 7 из-за дефектов аккумулятора, которые приводили к взрыву устройств. Их производство было остановлено.
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