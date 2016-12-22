Легковушка не вовремя пошла на обгон.

Днем 7 февраля 2017 года на трассе в Курганской области лоб в лоб столкнулись Ford Focus и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 34-летний водитель иномарки пошел на обгон на 25 километре дороги Варгаши - Мостовское - Крутихинское. На встречке он врезался в грузовик.

Виновник аварии и трое его пассажиров (46-летний мужчина, женщины 34 и 42 лет) скончались на месте.