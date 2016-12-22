В Зауралье Ford влетел в КамАЗ - четверо погибшихСегодня в 12:00
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Легковушка не вовремя пошла на обгон.
Днем 7 февраля 2017 года на трассе в Курганской области лоб в лоб столкнулись Ford Focus и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 34-летний водитель иномарки пошел на обгон на 25 километре дороги Варгаши - Мостовское - Крутихинское. На встречке он врезался в грузовик.
Виновник аварии и трое его пассажиров (46-летний мужчина, женщины 34 и 42 лет) скончались на месте.
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