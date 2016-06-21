В Салехарде на ходу загорелся автобус с пассажирамиСегодня в 11:20
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Замкнуло проводку.
Утром 8 февраля 2017 года в Салехарде во время движения загорелся автобус ПАЗ.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, в салоне находилось 12 пассажиров. Люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.
Предварительная причина пожара - замыкание проводки в двигательном отсеке.
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