В Екатеринбурге жители Пионерского поселка остались без светаСегодня в 11:18
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Без электричества - половина микрорайона.
8 февраля 2017 года в 9.20 в Екатеринбурге в половине домов Пионерского поселка пропал свет.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "ЕЭСК", отключение связано с повреждением кабельной линии. Без напряжения остались 10 трансформаторных подстанций в районе улиц Сулимова, Вилонова и Данилы Зверева.
Вернуть электричество горожанам пообещали в течение часа.
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