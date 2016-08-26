И протаранила два грузовика.

7 февраля 2017 года в Зауралье на 78 километре трассы "Иртыш" фура MAN задавила мужчину и протаранила стоявшие на обочине грузовики САМС и Shaanxi.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, погибший - 54-летний водитель одного из большегрузов, который вышел на дорогу осмотреть свою машину.

Обстоятельства ДТП выясняются.