В Зауралье фура задавила мужчинуСегодня в 13:51
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И протаранила два грузовика.
7 февраля 2017 года в Зауралье на 78 километре трассы "Иртыш" фура MAN задавила мужчину и протаранила стоявшие на обочине грузовики САМС и Shaanxi.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, погибший - 54-летний водитель одного из большегрузов, который вышел на дорогу осмотреть свою машину.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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