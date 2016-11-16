Между кассами.

Утром 8 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле в магазине "Купеческий" скончался 62-летний мужчина. Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, труп пролежал в торговом зале между кассами около часа - пока покупатели не вызвали полицию и скорую.

В магазине "Уралинформбюро" пояснили, что неотложку вызвали сотрудники, как только мужчине стало плохо, но медики ехали очень долго.

"Сообщение поступило в 9.15. Сотрудники полиции были на месте через пять минут, - уточнили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское". - Прибывшие медики констатировали смерть и сказали, что помочь мужчине уже нельзя. По предварительной версии, причина смерти - оторвавшийся тромб".

Личность погибшего установлена.