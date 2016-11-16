В Нижнем Тагиле труп час пролежал в продуктовом магазинеСегодня в 14:13
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Между кассами.
Утром 8 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле в магазине "Купеческий" скончался 62-летний мужчина. Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, труп пролежал в торговом зале между кассами около часа - пока покупатели не вызвали полицию и скорую.
В магазине "Уралинформбюро" пояснили, что неотложку вызвали сотрудники, как только мужчине стало плохо, но медики ехали очень долго.
"Сообщение поступило в 9.15. Сотрудники полиции были на месте через пять минут, - уточнили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское". - Прибывшие медики констатировали смерть и сказали, что помочь мужчине уже нельзя. По предварительной версии, причина смерти - оторвавшийся тромб".
Личность погибшего установлена.
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