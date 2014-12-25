В результате взрыва.

Утром 8 февраля 2017 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате теракта погиб один из командиров ополчения Михаил Толстых, известный как Гиви.

"Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса", - заявил представитель Минобороны ДНР.

По данным "Ленты.ру", Гиви погиб при взрыве на базе батальона "Сомали", которым он командовал. В здании вспыхнул пожар, ополченец находился в своем кабинете.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года в ДНР был убит командир батальона "Спарта" Арсен Павлов, известный под позывным Моторола. Он погиб в результате взрыва бомбы в лифте его дома, передает "Уралинформбюро".

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