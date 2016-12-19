В Екатеринбурге инкассаторская машина попала в массовое ДТПСегодня в 12:43
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Из-за аварии встали трамвай.
Утром 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Луначарского произошло массовое ДТП с участием инкассаторской "Газели".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель спецавтомобиля при развороте не уступил дорогу попутному ВАЗ-2114. Легковушку от удара отбросило на припаркованные Hyundai, Skoda и Lada Priora. "Газель" перегородила трамвайные пути, из-за чего встало движение электротранспорта.
В аварии никто не пострадал.
Фото: Инцидент. Екатеринбург | vk.com
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