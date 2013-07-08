У нее переломы и травма головы.

В Екатеринбурге проводится проверка по факту падения из окна 8 этажа 6-летней девочки. ЧП произошло вечером 6 февраля 2017 года на улице Машиностроителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД России. Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи.

Девочка госпитализирована в ДГКБ №9 с травмой головы и множественными переломами.