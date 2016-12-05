На Южном Урале два человека скончались от отравления газомСегодня в 16:00
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Угарным.
7 февраля 2017 года в частном доме в южноуральском поселке Увельском были обнаружены тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины.
Признаков криминальной смерти на телах не было, сообщили "Уралифномрбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. По предварительным данным, пенсионеры отравились угарным газом – в доме было газовое отопление.
Проводится доследственная проверка
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