Угарным.

7 февраля 2017 года в частном доме в южноуральском поселке Увельском были обнаружены тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины.

Признаков криминальной смерти на телах не было, сообщили "Уралифномрбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. По предварительным данным, пенсионеры отравились угарным газом – в доме было газовое отопление.

Проводится доследственная проверка