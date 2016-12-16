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В Екатеринбурге на ходу загорелся автобусСегодня в 16:17

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Водитель сам потушил пожар.

Днем 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Машинной во время движения загорелся автобус ПАЗ маршрута №113.

"Сообщение о возгорании поступило в 12.49. Автобус ехал без пассажиров. Водитель сам потушил огонь, он не пострадал. На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

У автобуса повреждены водительское место и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.

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