В Екатеринбурге на ходу загорелся автобусСегодня в 16:17
- Текст
Водитель сам потушил пожар.
Днем 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Машинной во время движения загорелся автобус ПАЗ маршрута №113.
"Сообщение о возгорании поступило в 12.49. Автобус ехал без пассажиров. Водитель сам потушил огонь, он не пострадал. На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.
У автобуса повреждены водительское место и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.Сегодня в 15:48
В 40-градусные морозы южноуральцев просят сидеть дома
Отказавшись от дальних поездок.
-
31 января в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.16 декабря 2016 в 15:22
На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге полыхала фура
Пострадал водитель.18 июля 2016 в 10:50
В Челябинске дотла выгорел автобус
Пострадавших нет.22 июня 2016 в 18:26
На екатеринбургской Ботанике вспыхнул автобус
Образовалась гигантская пробка.21 июня 2016 в 10:03
В Каменске-Уральском дотла сгорел пассажирский автобус
Никто не пострадал.24 мая 2016 в 17:56
В Екатеринбурге загорелся ТК "Сибирский тракт"
Полыхал один из павильонов.13 мая 2016 в 11:26
Под Артемовским на ходу загорелся автобус с пассажирами
В салоне находилось 13 человек.27 апреля 2016 в 08:51
В центре Екатеринбурга дотла сгорело кафе
Летняя веранда вспыхнула около 6 утра.01 апреля 2016 в 12:33
В Екатеринбурге сгорели "Газель" похоронщиков и две иномарки
Ночью.Сегодня в 11:20
В Салехарде на ходу загорелся автобус с пассажирами
Замкнуло проводку.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.