Водитель сам потушил пожар.

Днем 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Машинной во время движения загорелся автобус ПАЗ маршрута №113.

"Сообщение о возгорании поступило в 12.49. Автобус ехал без пассажиров. Водитель сам потушил огонь, он не пострадал. На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

У автобуса повреждены водительское место и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.