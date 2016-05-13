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В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочимиСегодня в 17:14

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Пострадали два человека.

Утром 8 февраля 2017 года в Новоуральске на улице Первомайской столкнулись пассажирская "Газель", перевозившая рабочих, и Toyota Avensis.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 52-летний водитель ГАЗа - при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу иномарке. После столкновения "Газель" загорелась - рабочие успели покинуть салон.

Травмы получили две пассажирки ГАЗа - женщины 31 и 39 лет.

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