Пострадали два человека.

Утром 8 февраля 2017 года в Новоуральске на улице Первомайской столкнулись пассажирская "Газель", перевозившая рабочих, и Toyota Avensis.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 52-летний водитель ГАЗа - при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу иномарке. После столкновения "Газель" загорелась - рабочие успели покинуть салон.

Травмы получили две пассажирки ГАЗа - женщины 31 и 39 лет.