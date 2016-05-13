В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочимиСегодня в 17:14
- Текст
Пострадали два человека.
Утром 8 февраля 2017 года в Новоуральске на улице Первомайской столкнулись пассажирская "Газель", перевозившая рабочих, и Toyota Avensis.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 52-летний водитель ГАЗа - при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу иномарке. После столкновения "Газель" загорелась - рабочие успели покинуть салон.
Травмы получили две пассажирки ГАЗа - женщины 31 и 39 лет.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.Сегодня в 15:48
В 40-градусные морозы южноуральцев просят сидеть дома
Отказавшись от дальних поездок.
-
13 мая 2016 в 12:09
На Среднем Урале одна "Газель" снесла другую - погиб мужчина
Еще один пострадал.02 февраля в 17:46
В Прикамье столкнулись две "Газели" - пострадали 11 человек
Двое госпитализированы.31 января в 12:07
В Югре "буханка" снесла микроавтобус - 8 пострадавших
УАЗ вылетел на встречку.10 января в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.19 декабря 2016 в 11:21
В Екатеринбурге "четверка" врезалась в "Газель" и столб
Двое пострадавших.16 декабря 2016 в 13:55
В Тобольске самосвал протаранил автобус с рабочими
Пострадал водитель.21 ноября 2016 в 08:08
В Тюменской области заживо сгорели 7 рабочих
В строительном вагончике.17 ноября 2016 в 12:26
В Зауралье "Газель" с детьми попала в тройное ДТП
На трассе.28 октября 2016 в 13:45
В Челябинске "Газель" протаранила ВАЗ и опрокинулась
Трое пострадавших.26 октября 2016 в 15:37
Разрушенный взрывом газа дом в Ялуторовске снесут
Здание уцелело менее чем на 20%.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.