Из-за поломки трансформатора.

Жители поселка Куйбышева Чебаркульского городского округа с вечера 7 февраля сидят без света.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации ГО, электричество пропало накануне в 20.50. Это связано с поломкой трансформатора. Отрубило около 100 домов.

В "ЧебаркульГорСервис" отметили, что ремонтные работы уже завершаются. Свет появится в ближайшее время. Рабочим сильно помешали неблагоприятные погодные условия.