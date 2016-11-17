На Южном Урале жители 100 домов остались без света08 февраля в 18:34
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Из-за поломки трансформатора.
Жители поселка Куйбышева Чебаркульского городского округа с вечера 7 февраля сидят без света.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации ГО, электричество пропало накануне в 20.50. Это связано с поломкой трансформатора. Отрубило около 100 домов.
В "ЧебаркульГорСервис" отметили, что ремонтные работы уже завершаются. Свет появится в ближайшее время. Рабочим сильно помешали неблагоприятные погодные условия.
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