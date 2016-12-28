У сбившего 3-летнего мальчика свердловчанина отобрали машину08 февраля в 18:20
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Приставы.
Судебные приставы арестовали автомобиль водителя, который 7 февраля 2017 года сбил 3-летнего мальчика в селе Останино (Режевской район). У 43-летнего владельца Renault Logan обнаружили долг по оплате штрафов за нарушения ПДД, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.
Авария произошла днем на 18 километре дороги Липчинское - Останино. Ребенок бегал у частного дома, пока его мать закрывала ворота, и выскочил на дорогу. Водитель не успел затормозить и наехал на мальчика. У ребенка диагностировали ушиб головы.
В ходе расследования оказалось, что у водителя есть 14 неоплаченных штрафов, при этом по 10 из них материалы уже были направлены в службу судебных приставов.
У мужчины также арестовали сотовый телефон, а суд постановил удвоить размер штрафа.
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