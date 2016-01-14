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В Тюмени из пожара спасли пятерых детейСегодня в 09:31

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Полыхал дачный дом.

Вечером 8 февраля 2017 года в Тюмени загорелся дачный дом на улице Ягодной в СНТ "Гвоздика".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 19.55, первые подразделения прибыли на место спустя 10 минут. На тушении работали 6 единиц техники и 17 человек. Дом поврежден по всей площади.

Огнеборцы спасли пятерых детей.

Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Ущерб устанавливается.

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