Полыхал дачный дом.

Вечером 8 февраля 2017 года в Тюмени загорелся дачный дом на улице Ягодной в СНТ "Гвоздика".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 19.55, первые подразделения прибыли на место спустя 10 минут. На тушении работали 6 единиц техники и 17 человек. Дом поврежден по всей площади.

Огнеборцы спасли пятерых детей.

Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Ущерб устанавливается.