В Тюмени из пожара спасли пятерых детейСегодня в 09:31
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Полыхал дачный дом.
Вечером 8 февраля 2017 года в Тюмени загорелся дачный дом на улице Ягодной в СНТ "Гвоздика".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 19.55, первые подразделения прибыли на место спустя 10 минут. На тушении работали 6 единиц техники и 17 человек. Дом поврежден по всей площади.
Огнеборцы спасли пятерых детей.
Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Ущерб устанавливается.
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