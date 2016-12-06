Он отлетел на ограждение.

Утром 9 февраля 2017 года в Миассе на Тургоякском шоссе столкнулись автобус Higer и Mazda Familia.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, 39-летняя женщина-водитель легковушки не рассчитала скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречку под автобус. Тот отбросило на металлическое ограждение.

Виновницу аварии госпитализировали. Какие травмы получила женщина, не уточняется.