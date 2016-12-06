В Миассе легковушка протаранила автобусСегодня в 12:36
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Он отлетел на ограждение.
Утром 9 февраля 2017 года в Миассе на Тургоякском шоссе столкнулись автобус Higer и Mazda Familia.
Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, 39-летняя женщина-водитель легковушки не рассчитала скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречку под автобус. Тот отбросило на металлическое ограждение.
Виновницу аварии госпитализировали. Какие травмы получила женщина, не уточняется.
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