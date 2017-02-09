Пострадали два человека.

Вечером 8 февраля 2017 года в Югорске на перекрестке Железнодорожной - Бажова столкнулись микроавтобус Iveco и Kia Ceed.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 43-летний водитель микроавтобуса, не уступивший дорогу легковушке. От удара иномарка встала на крышу. Пострадали 23-летний водитель Kia и его 20-летняя пассажирка.