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В Югорске микроавтобус "поставил" иномарку на крышуСегодня в 11:30

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Пострадали два человека.

Вечером 8 февраля 2017 года в Югорске на перекрестке Железнодорожной - Бажова столкнулись микроавтобус Iveco и Kia Ceed.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 43-летний водитель микроавтобуса, не уступивший дорогу легковушке. От удара иномарка встала на крышу. Пострадали 23-летний водитель Kia и его 20-летняя пассажирка.

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