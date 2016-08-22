С пострадавшими.

Днем 8 февраля 2017 года в Тюмени на перекрестке Щербакова - Тимуровцев произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, аварию спровоцировал 34-летний водитель Chevrolet Niva - при повороте он не пропустил встречные Volkswagen и Nissan.

Выяснилось, что виновник аварии был пьян. Кроме того, у него не было прав.

Пострадал 36-летний водитель Volkswagen.