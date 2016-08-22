В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТПСегодня в 12:52
- Текст
С пострадавшими.
Днем 8 февраля 2017 года в Тюмени на перекрестке Щербакова - Тимуровцев произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, аварию спровоцировал 34-летний водитель Chevrolet Niva - при повороте он не пропустил встречные Volkswagen и Nissan.
Выяснилось, что виновник аварии был пьян. Кроме того, у него не было прав.
Пострадал 36-летний водитель Volkswagen.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:50
Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
На станции Косулино.Сегодня в 14:47
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса
По велению Москвы.Сегодня в 14:40
Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров
"Захваченных" конноспортивной школой.Сегодня в 14:35
Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников
За два дня.Сегодня в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев в Заречном оставили без воды
Из-за коммунального ЧП.Сегодня в 13:51
В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столб
Водитель был пьян.Сегодня в 13:49
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.Сегодня в 13:31
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике
Не сработали датчики.Сегодня в 13:18
Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпионом
На малой родине.Сегодня в 13:04
Льды Аляски скрывали огромные пирамиды
Древнейшие на Земле.Сегодня в 12:52
В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТП
С пострадавшими.Сегодня в 12:40
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Из-за болезни одного из подсудимых.Сегодня в 12:36
В Миассе легковушка протаранила автобус
Он отлетел на ограждение.Сегодня в 12:28
Лето вернет уральцам горящие туры
Если откроют Египет.
-
22 августа 2016 в 11:50
В Тюмени в тройном ДТП пострадали четыре человека
Среди них 13-летний школьник.21 июля 2016 в 13:17
В Тюмени в тройном ДТП пострадал 7-летний мальчик
И 16-летняя девушка.06 февраля в 15:52
В лобовом ДТП на трассе Тюмень - Омск погибли 2 человека
Еще двое пострадали.06 февраля в 14:20
На тюменской трассе опрокинулся внедорожник - пострадали мать с сыном
Водитель превысил скорость.03 февраля в 11:00
Тройное ДТП парализовало ЕКАД
Серьезно пострадал мужчина.01 февраля в 15:57
Под Сургутом автоледи выскочила под КамАЗ и Opel
Пострадали два человека.24 января в 15:26
На тюменской трассе в ДТП с КамАЗом пострадали два человека
Виноват 23-летний водитель "Волги".23 января в 11:52
Число жертв ДТП в Югре выросло до 5
43-летний пассажир умер в больнице.13 января в 10:52
На тюменской трассе в ДТП с фурой "Магнита" погибли два человека
Еще трое пострадали.19 декабря 2016 в 13:18
Автоледи на Hyundai покалечила троих детей на Тюменском тракте
Младшему из них нет и года.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
- Сегодня в 13:49"Чистый" спирт
- Сегодня в 12:28Лето вернет уральцам горящие туры
- Сегодня в 11:03Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
- Сегодня в 10:41С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента барда
Аналитика
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.